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Факти / Надзвичайні події

Біля поста поліції на трасі Одеса – Київ сталася стрілянина

На трасі Одеса-Київ біля села Дачне поблизу поста поліції сталася стрілянина.

Біля поста поліції на трасі Одеса – Київ сталася стрілянина

Імовірно, невідомі, які відкрили вогонь біля поста поліції на трасі Одеса-Київ, стріляли із травматичної зброї.

– Поки немає підтвердження, що хтось із людей отримав вогнепальні поранення. Крім того, на цю хвилину, немає повідомлень жодного медичного закладу, що до них доставлені люди, які отримали будь-які травми в районі КП, – заявив прес-секретар поліції Одеської області Руслан Форостяк.

За його словами, виглядає поки це так – одна група активістів напала на іншу.

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Київ Оперативний повідомляє, що невідомі в масках напали на інспекторів Укртрансбезпеки і громадських активістів. За інформацією порталу, внаслідок інциденту є поранені. У свою чергу, поліцейські спостерігали за тим, що відбувається і не втручалися.

Руслан Форостяк заявив, що дії правоохоронців будуть проаналізовані.

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Біля поста поліції на трасі Одеса – Київ сталася стрілянина / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві у Голосіївському районі сталася стрілянина, у результаті якої серйозні травми отримали двоє чоловіків.

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