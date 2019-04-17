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Факти / Надзвичайні події

У Києві п’яний іноземець на BMW протаранив п’ять авто

У Києві на вулиці Миколи Голего п’яний іноземець протаранив 5 автомобілів.

У Києві п’яний іноземець на BMW протаранив п’ять авто

У Києві іноземець за кермом BMW не впорався з керуванням та протаранив припарковане на узбіччі авто Volkswagen.

Через кілька метрів BMW влітає ще у три авто, потім вилітає на тротуар, де таранить автомобіль Mitsubihi. Останній, у свою чергу, врізається дерево.

Читайте: На Волині легковик зіткнувся з бусом: один загиблий і шестеро постраждалих

Водій BMW у стані алкогольного сп’яніння заявив, що він араб і розповідати про ДТП буде лише рідною мовою.

Внаслідок ДТП госпіталізували двох пасажирок та водія BMW.

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У Києві п’яний іноземець на BMW протаранив п’ять авто / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що в  селищі Руська Лозова (Харківська область) на автодорозі Харків – Щербаківка ВАЗ-2110 не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

Фото: dtp.kiev.ua

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