Внаслідок пожежі на території ТОВ Пріста Рісайклінг-Миколаїв у селі Горохівка Вітовського району постраждали п’ятеро робітників нафтопереробного підприємства.

Пожежа на нафтопереробному заводі під Миколаєвом почалася близько 14.30.

Рятувальники, які прибули на виклик, з’ясували, що на території підприємства горить установка з переробки мазуту.

Площа пожежі склала 100 кв м.

Внаслідок викиду гарячої рідини п’ятеро працівників отримали опіки різного ступеню, вони госпіталізовані до лікарні.

Пожежу вдалося ліквідувати о 15.15.

До її гасіння залучалось 11 чоловік особового складу та три одиниці спецтехніки.













Під Миколаєвом горів нафтопереробний завод – постраждали п’ятеро робітників / 3 фотографии

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