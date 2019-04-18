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Під Миколаєвом горів нафтопереробний завод – постраждали п’ятеро робітників

Внаслідок пожежі на території ТОВ Пріста Рісайклінг-Миколаїв у селі Горохівка Вітовського району постраждали п’ятеро робітників нафтопереробного підприємства.

Під Миколаєвом горів нафтопереробний завод

Пожежа на нафтопереробному заводі під Миколаєвом почалася близько 14.30.

Рятувальники, які прибули на виклик, з’ясували, що на території підприємства горить установка з переробки мазуту.

Площа пожежі склала 100 кв м.

Внаслідок викиду гарячої рідини п’ятеро працівників отримали опіки різного ступеню, вони госпіталізовані до лікарні.

Пожежу вдалося ліквідувати о 15.15.

До її гасіння залучалось 11 чоловік особового складу та три одиниці спецтехніки.

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Під Миколаєвом горів нафтопереробний завод – постраждали п’ятеро робітників / 3 фотографии

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Нагадаємо, 12 січня сталася пожежа в Калуші на хімічному заводі Карпатнафтохім.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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