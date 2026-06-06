У ніч проти 6 червня воїни Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України спільно із Збройними силами України та Головним управлінням розвідки МО завдали ударів по військових і логістичних об’єктах на території РФ.

Під удар потрапили 15 арсенал ВМФ РФ, Кронштадтська військово-морська база та нафтобаза Усть-Лабінськ.

Про деталі атаки повідомили у Службі безпеки України.

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Удар по 15 арсеналу ВМФ РФ: що відомо

За даними СБУ, після атаки на території 15 арсеналу Військово-морського флоту РФ у Ленінградській області зафіксували пожежу та вторинну детонацію.

У спецслужбі зазначили, що на цьому об’єкті зберігаються ракети та боєприпаси.

Також повідомляється, що у місцевих чатах почали з’являтися повідомлення про можливу евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

Удар по Кронштадтській військово-морській базі: що відомо

Окремим напрямком операції стала Кронштадтська військово-морська база.

У СБУ повідомили, що після удару займання зафіксували в районі самої військово-морської бази та Кронштадтського морського заводу.

У спецслужбі наголосили, що ці об’єкти забезпечують діяльність корабельного угруповання РФ у Балтійському морі.

Пожежа на нафтобазі Усть-Лабинськ: що відомо

За даними СБУ, на території нафтобази Усть-Лабинськ у Краснодарському краї пролунала серія вибухів.

Після цього почалася масштабна пожежа.

У повідомленні спецслужби йдеться, що вогонь охопив щонайменше три резервуари з нафтопродуктами.

У СБУ зазначають, що цей об’єкт використовується як важливий тиловий вузол для зберігання та постачання пального російським військам на південному та східному напрямках.

У спецслужбі заявили, що такі удари спрямовані на зниження військових можливостей противника.

За оцінкою СБУ, уражені об’єкти використовуються для зберігання боєприпасів, ремонту та забезпечення бойової діяльності кораблів

До офіційної заяви СБУ у ніч проти 6 червня в російських та OSINT-джерелах уже з’являлися повідомлення про серію інцидентів на об’єктах паливної інфраструктури РФ.

Зокрема, у мережі поширювалися повідомлення та кадри ймовірної пожежі на території Антипинського нафтопереробного заводу в Тюмені.

За попередньою інформацією, яку публікували російські ресурси, загоряння могло статися на одній з установок систем очищення через нібито порушення технологічного процесу.

Також російські джерела повідомляли про атаку безпілотників у Ленінградській області. Місцева влада заявляла про нібито збиття дронів, однак детальної інформації про наслідки не оприлюднювала.

Крім того, мер Москви Сергій Собянін протягом ночі повідомляв про роботу російської ППО через безпілотники, що нібито рухалися у напрямку російської столиці.

Окремо в мережі з’являлися повідомлення про безпілотники над тимчасово окупованим Маріуполем та можливий удар у районі порту.

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