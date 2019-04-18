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Факти / Надзвичайні події

У Рівному біля школи сталася бійка зі стріляниною

У Рівному біля школи близько 30 людей влаштували стрілянину.

У Рівному біля школи сталася бійка зі стріляниною

У Рівному біля загальноосвітньої школи близько 30 людей влаштували бійку зі стріляниною.

Поліція встановила, що невідомі особи, які приїхали в чотирьох автомобілях, влаштували бійку, а також відкрили стрілянину. З місця події криміналісти вилучили вісім гільз.

Зловмисники пересувалися на двох автомобілях Škoda Octavia з іноземною реєстрацією, які знайшли в обласному центрі, та Lexus LX 57, який знаходився у Здолбунові. Ще один транспортний засіб правоохоронці розшукують.

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Під час огляду трьох авто слідчі і криміналісти виявили і вилучили газові балончики, бронежилети, балаклави, рушниці, патрони і ножі.

Раніше Факти ICTV писали про те, що біля поста поліції на трасі Одеса – Київ сталася стрілянина.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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