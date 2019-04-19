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Масові заворушення і стрілянина: в Ірландії вбили журналістку

У Північній Ірландії під час масових заворушень загинула журналістка. Поліція назвала це терористичним актом.

Масові заворушення і стрілянина: в Ірландії вбили журналістку

У Лондондеррі перед річницею Великоднього повстання 1916 року почалися масові заворушення.

Внаслідок стрілянини загинула 29-річна журналістка, яка висвітлювала події.

Невідомі в масках закидали поліцейські автомобілі пляшками із запалювальною сумішшю і петардами. Один автомобіль і фургон були спалені, після чого поліція оточила район події.

Напередодні католицького Великодня в Північній Ірландії активізуються прихильники возз’єднання з Ірландією.

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Цього року так звані дисиденти у кількох районах Лондондеррі палили автомобілі і вступали в сутички з поліцією.

Нагадаємо, Одеський суд виніс вирок місцевому диверсанту, який готував теракти з метою захоплення влади в південних регіонах України.

Джерело: Sky News

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