У Північній Ірландії під час масових заворушень загинула журналістка. Поліція назвала це терористичним актом.

У Лондондеррі перед річницею Великоднього повстання 1916 року почалися масові заворушення.

Внаслідок стрілянини загинула 29-річна журналістка, яка висвітлювала події.

ACC Mark Hamilton said: “Sadly I can confirm that following shots being fired tonight in Creggan, a 29 year old woman has been killed. We are treating this as a terrorist incident and we have launched a murder enquiry.” — PSNI DC&S District (@PSNIDCSDistrict) April 18, 2019

Невідомі в масках закидали поліцейські автомобілі пляшками із запалювальною сумішшю і петардами. Один автомобіль і фургон були спалені, після чого поліція оточила район події.

Second vehicle hilackef and burned here in Fanad Drive in Creggan. Rioting is continuing #Derry pic.twitter.com/mMSq7iULzJ — Leona O’Neill (@LeonaONeill1) April 18, 2019

Напередодні католицького Великодня в Північній Ірландії активізуються прихильники возз’єднання з Ірландією.

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Цього року так звані дисиденти у кількох районах Лондондеррі палили автомобілі і вступали в сутички з поліцією.

Нагадаємо, Одеський суд виніс вирок місцевому диверсанту, який готував теракти з метою захоплення влади в південних регіонах України.

Джерело: Sky News