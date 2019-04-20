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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина на Дніпропетровщині – поранено активіста

На Дніпропетровщині у центрі міста Кам’янське сталася стрілянина, у результаті якої постраждали громадський активіст і двоє перехожих.

Стрілянина на Дніпропетровщині – поранено активіста

У Кам’янському сталася стрілянина в центрі міста. Зловмисник вистрелив у 33-річного громадського активіста Євгена Найду. Також постраждали перехожі – чоловік та жінка.

Активіст отримав вогнепальне поранення, тому швидка допомога госпіталізувала його для проведення операції.

– Постріли здійснені близько 16.20. Стрілянина велася з Daewoo Lanos зеленого кольору. На місці працює поліція, оголошений план перехоплення, – повідомили у поліції.

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Зловмисник вийшов з таксі Lanos і зробив два постріли в Євгена Найду, потім втік з місця злочину на тому ж авто.

Нагадаємо, 17 квітня на трасі Одеса-Київ біля села Дачне поблизу поста поліції сталася стрілянина.

Джерело: Нацполіція

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