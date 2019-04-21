PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Аеропорти, ТЦ, виборчі дільниці – серія “мінувань” по Україні

У кількох містах України у день голосування на виборах президента прокотилася хвиля “мінувань” об’єктів інфраструктури.

Мінування у Харкові

У Харкові анонім повідомив про мінування кількох об’єктів, на місце виїхали вибухотехніки, проводиться евакуація.

Інформація про закладення вибухівки в аеропорту, бізнес-готелі на проспекті Незалежності, а також двох торговельних центрах – по вулиці Сумській та Героїв Праці – в поліцію надійшла близько 13.00.

Вибухотехніки перевіряють приміщення та прилеглу територію.

Читайте: 2 тур виборів 2019 – онлайн

А у Нікополі Дніпропетровської області п’яний чоловік повідомив про мінування виборчої дільниці №120791.

На виході з кабінки для таємного голосування він кинув на підлогу рюкзак та заявив, що там бомба. Виявилось, що це був жарт.

У Львові невідомий повідомив про мінування міжнародного аеропорту, не висуваючи жодних вимог. На місці події працюють оперативники і вибухотехніки. Проводиться евакуація.

Неспокійно було і в Херсонській області, де до обласного управління СБУ надійшов анонімний дзвінок про мінування Каховської гідроелектростанції. Тут також не знайшли небезпечних предметів.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 ККУ – Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

У МВС повідомляють, що анонімні дзвінки про нібито мінування об’єктів інфраструктури в Україні надходять з РФ та окупованих територій.

– Спостерігається активність з боку Російської Федерації та її сателітів на окупованих територіях щодо “мінування” об’єктів на території, підконтрольній Україні: об’єктів соціальної інфраструктури та об’єктів, на яких є масове скупчення громадян. Це аеропорти, торгові центри, – розповів на брифінгу радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

До слова, у Кривому Розі на одній із виборчих дільниць жінка спробувала з’їсти бюлетень.

Фото: UA: Харків

Джерела: Нацполіція, ОПОРА, Українські новини, МВС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Явка виборців: дані ЦВК на 15.00
Другий тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)
Явка у другому турі виборів президента (ОНЛАЙН)
Явка виборців на 12.00 становила 25,7% – Опора
Результати голосування від екзит-полу: як функціонує і чому варто довіряти
У Кривому Розі п’яна жінка спробувала з’їсти бюлетень
Зеленський з Eminem, а Порошенко після служби: як голосували кандидати та як проходять вибори
Володимир Зеленський показав заповнений бюлетень журналістам
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка