У кількох містах України у день голосування на виборах президента прокотилася хвиля “мінувань” об’єктів інфраструктури.

У Харкові анонім повідомив про мінування кількох об’єктів, на місце виїхали вибухотехніки, проводиться евакуація.

Інформація про закладення вибухівки в аеропорту, бізнес-готелі на проспекті Незалежності, а також двох торговельних центрах – по вулиці Сумській та Героїв Праці – в поліцію надійшла близько 13.00.

Вибухотехніки перевіряють приміщення та прилеглу територію.

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А у Нікополі Дніпропетровської області п’яний чоловік повідомив про мінування виборчої дільниці №120791.

На виході з кабінки для таємного голосування він кинув на підлогу рюкзак та заявив, що там бомба. Виявилось, що це був жарт.

У Львові невідомий повідомив про мінування міжнародного аеропорту, не висуваючи жодних вимог. На місці події працюють оперативники і вибухотехніки. Проводиться евакуація.

Неспокійно було і в Херсонській області, де до обласного управління СБУ надійшов анонімний дзвінок про мінування Каховської гідроелектростанції. Тут також не знайшли небезпечних предметів.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 ККУ – Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

У МВС повідомляють, що анонімні дзвінки про нібито мінування об’єктів інфраструктури в Україні надходять з РФ та окупованих територій.

– Спостерігається активність з боку Російської Федерації та її сателітів на окупованих територіях щодо “мінування” об’єктів на території, підконтрольній Україні: об’єктів соціальної інфраструктури та об’єктів, на яких є масове скупчення громадян. Це аеропорти, торгові центри, – розповів на брифінгу радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

До слова, у Кривому Розі на одній із виборчих дільниць жінка спробувала з’їсти бюлетень.

Фото: UA: Харків