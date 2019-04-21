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У Кривому Розі п’яна жінка спробувала з’їсти бюлетень

У Кривому Розі на одній з виборчих дільниць жінка в стані алкогольного сп’яніння спробувала з’їсти бюлетень.

У Кривому Розі п’яна жінка спробувала з’їсти бюлетень

Це сталося на ділянці 121507 у місті Кривий Ріг.

Залишки бюлетеня встигли вихопити у жінки.

– На ділянці 121507 (Кривий Ріг, ТВО 33), жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з’їла бюлетень. Шматочок встигли вихопити, – повідомила член виборчої комісії Інна Іванченко у Facebook.

Читайте: 2 тур виборів 2019 – онлайн

До слова, у разі ускладнення ситуації на президентських виборах в Україні МВС може задіяти авіацію.

Фото: Інна Іванченко

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