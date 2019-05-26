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Пропалив дірку у дорозі: у Польщі загорівся автобус з 70 пасажирами

У Польщі загорівся автобус Київ-Прага, в якому знаходилося 70 осіб.

Пропалив дірку у дорозі: у Польщі загорівся автобус з 70 пасажирами

Автобус Київ-Прага з 70 пасажирами всередині загорівся у відсіку двигуна, вогонь швидко поширився на салон з людьми. На щастя, їх вдалося швидко евакуювати і постраждалих немає. Однак пожежа повністю знищила автобус і навіть випалила дірку у дорожньому покритті.

Це сталося сьогодні близько першої години ночі між Краковом і Катовіцами.

Причина пожежі невідома.

Читайте: У Києві двоє людей згоріли в колекторі теплотраси

До речі, у Києві в парку Муромець загорілися трибуни і підсобні приміщення волейбольного поля.

Джерело: TVN24

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