У Польщі загорівся автобус Київ-Прага, в якому знаходилося 70 осіб.
Автобус Київ-Прага з 70 пасажирами всередині загорівся у відсіку двигуна, вогонь швидко поширився на салон з людьми. На щастя, їх вдалося швидко евакуювати і постраждалих немає. Однак пожежа повністю знищила автобус і навіть випалила дірку у дорожньому покритті.
Це сталося сьогодні близько першої години ночі між Краковом і Катовіцами.
Причина пожежі невідома.
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До речі, у Києві в парку Муромець загорілися трибуни і підсобні приміщення волейбольного поля.
Джерело: TVN24
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