У Харківській області 61-річний чоловік вбив свого сина, а після цього наклав на себе руки.

У місті Чугуїв Харківської області 61-річний чоловік убив свого 36-річного сина, а після цього застрелився.

У поліцію 2 червня о 15.07 надійшло повідомлення від жінки, яка чула постріли в одному з приватних домоволодінь. На місце події прибули поліцейські, які і встановили обставини події.

– 61-річний чоловік вистрілив з гладкоствольної рушниці у голову своєму 36-річному синові. Після скоєння злочину чоловік пішов до кімнати і застрелився з обріза, – йдеться у повідомленні.

Попередньо чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) і ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з поміткою самогубство КК України. Обставини трагедії з’ясовуються.

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До речі, на Житомирщині батьки вбили 5-річну доньку, а потім спалили її тіло у печі.