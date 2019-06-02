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Факты / Происшествия

На Харьковщине мужчина убил своего сына, а затем застрелился

В Харьковской области 61-летний мужчина убил своего сына, а после этого покончил жизнь самоубийством.

На Харьковщине мужчина убил своего сына, а затем застрелился

В городе Чугуев Харьковской области 61-летний мужчина убил своего 36-летнего сына, а после этого застрелился.

В полицию 2 июня в 15.07 поступило сообщение от женщины, которая слышала выстрелы в одном из частных домовладений. На место происшествия прибыли полицейские, которые и установили обстоятельства события.

– 61-летний мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья в голову своему 36-летнему сыну. После совершения преступления мужчина пошел в комнату и застрелился из обреза, – говорится в сообщении.

Предварительно мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой самоубийство УК Украины. Обстоятельства трагедии выясняются.

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Источник: Нацполиция

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