У Дніпрі чоловік і жінка у стані алкогольного сп’яніння влаштували стрілянину з балкона будинку.

У Дніпрі на вулиці Поля 4 червня чоловік і жінка влаштували стрілянину з балкона квартири на десятому поверсі.

Вони здійснили близько п’яти пострілів, обидва знаходилися у стані алкогольного сп’яніння.

За інформацією ЗМІ, 46-річний чоловік раніше працював військовим прокурором.

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Поліція затримала стрільців і вилучила у них зареєстровану рушницю Cobalt 12 калібру.

Зловмисникам планують вручити підозру та обрати запобіжний захід. Їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

До слова, у лікарні Києва помер п’ятирічний хлопчик, який отримав поранення у голову.