У Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яка продавала боєприпаси у підземному переході.
У Дніпрі жінка продавала боєприпаси у підземному переході. Поліцейські вилучили 2 гранати Ф-1 із запалами, а в помешканні затриманої під час обшуку виявили гранатомети РПГ-26.
– 52-річна жінка вже була раніше судимою за збут наркотиків, крадіжку та незаконне зберігання зброї, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.
Читайте: У Дніпрі п’яна пара влаштувала стрілянину з балкона
Затриманій загрожує покарання за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) – до 7 років позбавлення волі.
52-річна жінка продавала гранати в підземному переході у Дніпрі / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Запоріжжі співробітникам СБУ вдалося запобігти масштабному теракту, який збирався влаштувати чоловік з Донецька.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+