У Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яка продавала боєприпаси у підземному переході.

У Дніпрі жінка продавала боєприпаси у підземному переході. Поліцейські вилучили 2 гранати Ф-1 із запалами, а в помешканні затриманої під час обшуку виявили гранатомети РПГ-26.

– 52-річна жінка вже була раніше судимою за збут наркотиків, крадіжку та незаконне зберігання зброї, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

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Затриманій загрожує покарання за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) – до 7 років позбавлення волі.









52-річна жінка продавала гранати в підземному переході у Дніпрі / 2 фотографии

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