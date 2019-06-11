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Факти / Надзвичайні події

52-річна жінка продавала гранати в підземному переході у Дніпрі

У Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яка продавала боєприпаси у підземному переході.

52-річна жінка продавала гранати в підземному переході у Дніпрі

У Дніпрі жінка продавала боєприпаси у підземному переході. Поліцейські вилучили 2 гранати Ф-1 із запалами, а в помешканні затриманої під час обшуку виявили гранатомети РПГ-26.

– 52-річна жінка вже була раніше судимою за збут наркотиків, крадіжку та незаконне зберігання зброї, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

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Затриманій загрожує покарання за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) – до 7 років позбавлення волі.

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52-річна жінка продавала гранати в підземному переході у Дніпрі / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Запоріжжі співробітникам СБУ вдалося запобігти масштабному теракту, який збирався влаштувати чоловік з Донецька.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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