В одній з лікарень Хабаровська (Росія) з голови чоловіка витягли сталевий цвях.
Хірурги лікарні Хабаровська витягли з голови чоловіка дюбель-цвях, з яким він проходив протягом двох років.
Чоловік розповів лікарям, що цвях потрапив йому в голову під час ремонту і крові не було.
Ранка була дуже маленькою, і він просто помазав її зеленкою.
У 2018 році він звернувся до лікарів, і ті зробили йому рентген-знімок.
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До слова, до лікаря він звернувся зі скаргами на зниження слуху.
Після виявлення цвяха чоловік не хотів робити операцію.
– Складність полягала в тому, що чужорідне тіло розташовувалося у безпосередній близькості від великих кровоносних судин, які живлять головний мозок. Плюс найголовніша складність полягала в тому, що чужорідне тіло знаходилося всередині два роки, і весь цей час йшло запалення. Вже була ерозія великих кровоносних судин, і ми могли отримати сильну кровотечу, – сказав хірург.
Операція могла призвести до летального результату, але все пройшло успішно.
Зараз чоловік готується до виписки.
Нагадаємо, в Індії хірурги дістали зі шлунка чоловіка 7 кг цвяхів, болтів і монет.
Джерело: Губерния
Фото: Губерния