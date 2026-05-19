Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським може вже цього тижня відвідати Сербію.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє сербський телеканал N1.

Візит Зеленського до Сербії: що відомо

Зазначається, що якщо ця інформація підтвердиться, то візит Зеленського до Сербії стане його першою поїздкою в цю країну з моменту вступу на посаду у 2019 році та початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році.

– Хоча офіційного підтвердження можливого візиту Зеленського до Белграда не було, дипломатичні джерела в Сербії очікують, що спільний меморандум про взаєморозуміння щодо торговельної співпраці між двома країнами може бути підписаний найближчим часом, – зауважили журналісти.

Контакти між президентами Сербії та України до цього відбувалися переважно у межах міжнародних політичних самітах, куди запрошували обох лідерів.

Тим часом президент Сербії вже відвідав Україну за каденції Зеленського – 11 червня 2025 року він приїздив до Одеси, де відбувався саміт Україна – Південно-Східна Європа.

Тоді Сербія вперше не підписала спільну декларацію, оскільки, як пояснювалося, вона містила заклик до санкцій проти Росії через війну в Україні.

За словами Вучича, “ніхто не чинив на нього надмірного тиску”, щоб він підписав декларацію. Тим часом сам сербський президент на саміті запропонував допомогу у відбудові “одного-двох міст або меншого регіону”.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року глава МЗС Сербії Марко Джурич заявив, що Белград готовий провести мирні переговори між Україною та Росією.

