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Факти / Надзвичайні події

У Києві чоловік підірвався на гранаті

У Святошинському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинув 52-річний чоловік.

У Києві чоловік підірвався на гранаті

На вулиці у Києві близько 15.20 через вибух гранати загинув житель селища Коцюбинське, 1967 року народження.

Поліцейські встановили, що разом із загиблим неподалік перебував його товариш.

Він стверджує, що друг загинув саме від вибуху гранати.

Читайте: З живота дістали осколки: на Дніпропетровщині прооперували дітей після вибуху

Фрагменти боєприпасу направили на експертизу.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом умисного вбивства із додатковою правовою кваліфікацією – самогубство.

Нагадаємо, 1 липня шестеро дітей отримали травми внаслідок вибуху на дитячому майданчику в селі Пашена Балка Дніпропетровської області.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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