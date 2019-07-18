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В Одесі з вікна випав відомий ведучий Євген Щербаков

В Одесі, випавши з вікна квартири на 17-му поверсі, розбився ведучий Євген Щербаков.

В Одесі з вікна випав відомий ведучий Євген Щербаков

17 липня в Одесі з вікна квартири на 17-му поверсі випав відомий ведучий Євген Щербаков.

Трагедія сталася у курортному мікрорайоні міста – Аркадії.

Шоумен випав із вікна квартири в житловому комплексі Шоста перлина, в яку нещодавно заселився.

Медики швидкої допомоги, які прибули на місце НП, констатували смерть. Там же працювала поліцейська слідчо-оперативна група, однак жодної офіційної інформації у поліції не надали.

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29-річний Щербаков був учасником проектів Імпровізація ведучих, Прожарка, ДОМ-2.

Нагадаємо, в Одесі п’ятирічна дівчинка загинула у результаті падіння з десятого поверху.

Фото: Євген Щербаков

Джерело: РБК-Україна

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