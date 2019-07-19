У Львові на території дошкільного дитячого закладу № 92 стався зсув бетонного блоку, через що загинув чоловік.

У Львові чоловіка під час виконання ремонтних робіт придавило бетонною плитою. Від отриманних травм будівельник загинув на місці.

Це сталося 19 липня на території дошкільного дитячого закладу № 92.

Стіна була у поганому стані, що визнала комісія. Для ліквідації аварійної ситуації були виділені кошти з резервного фонду міського бюджету.

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Обставини події наразі з’ясовують правоохоронці.









У Львові чоловіка на смерть придавило бетонною плитою / 2 фотографии

До речі, у Києві на Подолі обвалилася будівля, всередині якої знаходилося три людини.

Джерело: Львівська міська рада