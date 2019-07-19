PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Львові чоловіка на смерть придавило бетонною плитою

У Львові на території дошкільного дитячого закладу № 92 стався зсув бетонного блоку, через що загинув чоловік.

У Львові чоловіка на смерть придавило бетонною плитою

У Львові чоловіка під час виконання ремонтних робіт придавило бетонною плитою. Від отриманних травм будівельник загинув на місці.

Це сталося 19 липня на території дошкільного дитячого закладу № 92.

Стіна була у поганому стані, що визнала комісія. Для ліквідації аварійної ситуації були виділені кошти з резервного фонду міського бюджету.

Читайте: На цвинтарі 3-річну дівчинку вбило могильною плитою

Обставини події наразі з’ясовують правоохоронці.

  • image
  • image
У Львові чоловіка на смерть придавило бетонною плитою / 2 фотографии

До речі, у Києві на Подолі обвалилася будівля, всередині якої знаходилося три людини.

Джерело: Львівська міська рада

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Львові депутати підтримали будівництво метро
У Львові сталася пожежа на території локомотивного депо, її вдалося ліквідувати
У Львові на відпочивальників впало дерево – п’ятеро постраждалих
Підуть двома колонами. Шахтарі зі Львова та Донбасу йтимуть до Києва вибивати зарплатні борги
Масове отруєння у Львові: 47 людей у лікарні
Львів’янка намагалась продати доньку у сексуальне рабство в Чехію
У Львові нові військові контрактники отримають 25 тис. грн доплати від міста
До Львова їдуть сербські хулігани. Хорватські та українські ультрас пройдуть маршем
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка