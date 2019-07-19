Во Львове на территории дошкольного детского учреждения № 92 произошел сдвиг бетонного блока, из-за чего погиб человек.

Во Львове мужчину во время выполнения ремонтных работ придавило бетонной плитой. От полученных травм строитель погиб на месте.

Это произошло 19 июля на территории дошкольного детского учреждения № 92.

Стена была в плохом состоянии, что признала комиссия. Для ликвидации аварийной ситуации были выделены средства из резервного фонда городского бюджета.

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Обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители.









Во Львове мужчину на смерть придавило бетонной плитой / 2 фотографии

К слову, в Киеве на Подоле обвалилось здание, внутри которого находилось три человека.

Источник: Львовский городской совет