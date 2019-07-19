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Факты / Происшествия

Во Львове мужчину на смерть придавило бетонной плитой

Во Львове на территории дошкольного детского учреждения № 92 произошел сдвиг бетонного блока, из-за чего погиб человек.

Во Львове мужчину на смерть придавило бетонной плитой

Во Львове мужчину во время выполнения ремонтных работ придавило бетонной плитой. От полученных травм строитель погиб на месте.

Это произошло 19 июля на территории дошкольного детского учреждения № 92.

Стена была в плохом состоянии, что признала комиссия. Для ликвидации аварийной ситуации были выделены средства из резервного фонда городского бюджета.

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Обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители.

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Во Львове мужчину на смерть придавило бетонной плитой / 2 фотографии

К слову, в Киеве на Подоле обвалилось здание, внутри которого находилось три человека.

Источник: Львовский городской совет

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