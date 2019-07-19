Во Львове на территории дошкольного детского учреждения № 92 произошел сдвиг бетонного блока, из-за чего погиб человек.
Во Львове мужчину во время выполнения ремонтных работ придавило бетонной плитой. От полученных травм строитель погиб на месте.
Это произошло 19 июля на территории дошкольного детского учреждения № 92.
Стена была в плохом состоянии, что признала комиссия. Для ликвидации аварийной ситуации были выделены средства из резервного фонда городского бюджета.
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Обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители.
Во Львове мужчину на смерть придавило бетонной плитой / 2 фотографии
К слову, в Киеве на Подоле обвалилось здание, внутри которого находилось три человека.
Источник: Львовский городской совет
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