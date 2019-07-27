У Тернопільській області жінка переплутала ліки з отрутою і вколола собі смертельну дозу.

У Тернопільській області 68-річна жінка вколола собі смертельну дозу отрути, оскільки переплутала її з ліками.

Жінка була малограмотною, не вміла писати, а читати могла лише по складах.

Коли у неї підвищився тиск, вона сама пішла за ліками, оскільки часто займалася самолікування. Проте вона взяла ампулу з отрутою, яку купила, аби вивести собакам бліх.

Читайте: Під Дніпром хлопець зарізав дівчину і загорнув у шкуру вбитої корови

Незадовго після уколу їй стало зле і вона одразу ж подзвонила синові. Той, в свою чергу, викликав жінці швидку.

Коли лікарі приїхали на виклик, то було шоковані тим, що пенсіонерка вколола собі Бутокс.

– Бутокс – для людини є отрута і доза була завелика. Доза була така, що шансів на життя у цієї жіночки, на жаль, не було, – розповіла завідувачка Козівської підстанції екстреної допомоги Мирослава Смачило.

До слова, у Херсонській області 14 дітей госпіталізували з підозрою на харчове отруєння.