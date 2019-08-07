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Факти / Надзвичайні події

Вдарив ножем у груди: на Львівщині художник вбив дружину через бур’ян

У селі на Львівщині чоловік вбив свою дружину, вдаривши її ножем у груди.

Вдарив ножем у груди: на Львівщині художник вбив дружину через бур’ян

В одному сіл Львівської області чоловік убив свою дружину через безлад у дворі.

67-річний художник був знаменитістю в своєму селі. Він добре малював і йому довірили розписати місцеву церкву.

Сусіди бачили в ньому добру і порядну людину, але вдома чоловік перетворювався на справжнього тирана.

Про те, що він бив свою дружину, знали тільки найближчі сусіди. Одна з них розповіла, що навіть бачила, як чоловік бив дружину дерев’яною палицею.

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Одного разу між подружжям розгорівся конфлікт, і художник вдарив жінку ножем у груди.

За словами поліцейських, ніж був звичайний кухонний, яким чистили овочі.

Жінка лягла спати і більше не прокинулася. Правоохоронці повідомили, що вона померла від ножового поранення.

Художника затримали і тепер йому загрожує 15 років в’язниці.

Раніше Факти ICTV писали, що у  Запоріжжі чоловік вилив на свою дружину окріп, поки та спала. Вона отримала 20% опіків тіла.

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