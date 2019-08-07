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Факты / Происшествия

Ударил ножом в грудь: на Львовщине художник убил жену из-за бурьяна

В селе во Львовской области мужчина убил свою жену, ударив ее ножом в грудь.

Ударил ножом в грудь: на Львовщине художник убил жену из-за бурьяна

В одном сел Львовской области муж убил свою супругу из-за беспорядка во дворе.

67-летний художник был знаменитостью в своем селе. Он хорошо рисовал и ему доверили расписать местную церковь.

Соседи видели в нем хорошего и порядочного человека, но дома мужчина превращался в настоящего тирана.

О том, что он избивал свою супругу, знали только ближайшие соседи. Одна из них рассказала, что даже видела, как мужчина бил жену деревянной палкой.

ЧитайтеВ Хорватии мужчина убил бывшую жену, ее партнера и четверых детей

Однажды между супругами разгорелся конфликт, и художник ударил женщину ножом в грудь.

По словам полицейских, нож был обычный кухонный, которым чистили овощи.

Женщина легла спать и больше не проснулась. Правоохранители сообщили, что она скончалась от ножевого ранения.

Художника задержали и теперь ему грозит 15 лет тюрьмы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожье мужчина вылил на свою жену кипяток, пока та спала. Она получила 20% ожогов тела.

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