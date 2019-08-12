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Факти / Надзвичайні події

У Києві на Окружній фура знесла з узбіччя два легковика – є поранені

У Святошинському районі Києва сталася масштабна ДТП. Фура знесла з узбіччя BMW і Volvo, відправивши обидва автомобілі у кювет.

У Києві на Окружній фура знесла з узбіччя два легковика – є поранені

У Києві вантажівка розтрощила два легковики, які стояли на узбіччі. У Святошинському районі столиці фура знесла з узбіччя BMW і Volvo – в результаті аварії постраждали дві людини.

За словами очевидців, BMW рухався зі сторони ТРЦ Lavina в сторону Академмістечка. Через технічні несправності близько 08.30 автомобіль зупинився на узбіччі. Водій Volvo зупинився перед ним, щоб допомогти. Після цього стався сильний удар.

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У Києві на Окружній фура знесла з узбіччя два легковика – є поранені / 6 фотографий

Далекобійник на повному ходу влетів у BMW, зім’явши авто і відкинувши його в Volvo. Обидві машини опинилися в кюветі.

Медики забрали водія позашляховика і пасажирку BMW з травмами різної тяжкості.

До речі, у Вінницькій області у Немирівському районі зіткнулись Mercedes Sprinter та ВАЗ 2170. У результаті ДТП постраждали семеро пасажирів та водій мікроавтобуса.

Джерело: Інформатор

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