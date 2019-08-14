На станції метро Університет у Києві чоловік впав на рейки між двома вагонами поїзда.

Увечері 13 серпня у Києві на станції метро Університет сталася надзвичайна подія. Там чоловік впав на рейки між двома вагонами поїзда.

На щастя, чоловік залишився у живих.

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– На платформі станції метро Університет людина впала між двома вагонами на рейки. Потяг зупинили. На щастя, дістали живого. Деталі події встановлюються, – йдеться у повідомленні.

До речі, 7 серпня на Дарниці біля метро сталася пожежа, загорілася покрівля павільйонів критого ринку.