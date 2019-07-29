У Києві на пероні станції метро Золоті Ворота чоловік втратив свідомість, а лікарі не змогли його реанімувати.

У Києві 29 липня близько 12.05 на станції метро Золоті ворота стався інцидент.

За попередньою інформацією, чоловік стояв і чекав поїзд. Йому стало погано, після чого він впав. Очевидці викликали швидку, однак медики не встигли його врятувати. Причина смерті не встановлена.

Відзначається, що на вигляд чоловікові близько 50 років. Наразі його особа не встановлена.

Зараз на місці працює поліцейський патруль і бригада медиків. Точна причина смерті невідома. Попередньо, чоловік помер через проблеми зі здоров’ям.

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До слова, на станціях метро Нивки та Іподром з 15 липня перестали приймати і продавати жетони.