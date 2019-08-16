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Факти / Надзвичайні події

В Умані на будівництві загинув підліток

В Умані неповнолітній впав з висоти на будмайданчику, де зводять багатоповерхівку.

В Умані на будівництві загинув підліток

У місті Умань Черкаської області на будівництві в районі вулиці Пушкінської підліток впав з висоти і розбився на смерть.

Хлопець помер від отриманих травм.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці з’ясовують, чи офіційно там працював неповнолітній і за яких обставин сталася трагедія.

Читайте:  У метро Києва чоловік впав між двома вагонами

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що у Львові на території дошкільного закладу чоловіка на смерть придавило бетонною плитою.

Джерело: Про все

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