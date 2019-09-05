У Києві на Харківському шосе сталося дві ДТП з інтервалом в 5−10 хвилин за участю автобуса, а також автомобілів Жигулі та Toyota служби таксі.

У Києві на Харківському шосе сталося дві аварії.

У випадку з першою ДТП, автобус рухався по крайній правій смузі у бік Дарницького шосе, потім почав перелаштовуватися в середню смугу, по якій їхав водій Жигулів. Останній, не помітивши перешкоди, врізався в автобус.

Через 5-10 хвилин сталося друге зіткнення. Водій автобуса трохи відігнав транспорт з місця аварії і перебував на другій смузі, коли у нього влетіла Toyota служби таксі Bolt.

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Внаслідок сильного удару Toyota миттєво загорілася.



















Подвійна ДТП у Києві: на Харківському шосе загорілася Toyota / 5 фотографий

В аварії постраждав пасажир Toyota. Медики надали йому невідкладну допомогу і госпіталізували.

Нагадаємо, у Львівській області на автодорозі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП. Унаслідок аварії 14 людей постраждали, а водій однієї з машин загинув на місці.