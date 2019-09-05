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Посадовці Укренерго привласнили 40 млн грн – Нацполіція

Нацполіція викрила схему, за допомогою якої посадовці Укренерго привласнили 40 млн грн державних коштів.

Поліція

У межах кримінального провадження Нацполіції вдалося встановити, що посадові особи енергетичної компанії Укренерго здійснювали злочинну діяльність під час робіт і послуг для потреб підприємства, проведення конкурсних торгів із закупівлі товарів.

Попередньо встановлено, що підозрювані привласнили понад 40 млн грн державних коштів.

Слідчі головного управління Нацполіції і оперативники Департаменту захисту економіки проводять обшуки у Києві та області, Харкові і Львові.

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Вони санкціоновані за місцем мешкання осіб, причетних до протиправної діяльності, та в деяких офісних приміщеннях.

Триває досудове розслідування.

До слова, у Житомирській області викрили суддю Олевського районного суду, який покривав видобуток бурштину.

Джерело: Департамент захисту економіки Національної поліції України

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