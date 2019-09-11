Дніпропетровські фіскали на чолі з першим заступником керівника управління ДФС Сергієм Пеньковим три тижні тримали у полоні директора компанії Софт Оіл Кирила Суворова.

Після того, як підприємцю вдалося втекти з місця утримання, фіскали почали шантажувати колег бізнесмена – пропонуючи за його голову $20 тис. Про це йдеться у программі Надзвичайні новини.

Податківці викрали Кирила Суворова просто з вулиці наприкінці травня і зачинили на турбазі як заручника.

– Почали тиснути і психологічно видавлювати свідчення – підпиши відмову від своєї фірми. Слідчий почав казати: “Давай не викаблучуйся, давай починай розповідати, тому що зараз заведемо до камери – почнемо допит по-іншому“, – розповів бізнесмен журналістам каналу.

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Причиною таких дій фіскалів стала олива на суму $7 млн, яку Софт Оіл напередодні розвантажила у Миколаєві. Оливу за поданням податкової суд арештував. Суворова викрали. Поки його шукали, до адвоката компанії прийшла посередниця від правоохоронців.

– Вона сказала, що є представником від керівництва. Я так зрозумів, податкової міліції Дніпропетровської області. За звільнення оливи була озвучена сума $180 тис. Частина повинна була бути передана в податкову міліцію Дніпропетровської області, а частина передбачалась для Миколаївської митниці, – розповів адвокат Роман Могила.

Після трьох тижнів утримання Суворову вдалося втекти з полону. 28 серпня оливу арештували повторно. Самі ж представники ДФС вийшли на юристів підприємця з пропозицією “продати” директора фірми.

– Подзвонив Юрій Францен. Це, як мені відомо, оперуповноважений Дніпропетровської податкової міліції. Він мені заявляє, що він прийшов від керівника і має цікаву пропозицію. Вона полягала в тому, що за грошову винагороду я повинен назвати місце, де перебуває Суворов, допомогти притягти його до кримінальної відповідальності, допомогти переконати його, що треба дати свідчення, які будуть його компрометувати за злочини, які він не скоював – $20 тис, – розповів адвокат Єгор Латайко.

За його словами, ще $20 тис. фіскали пропонували за співвласника фірми Дмитра Олійника.

Нагадаємо, на початку травня українська компанія ТОВ Софт Оіл підписала контракт на постачання оливи базової в Україну. У травні до Миколаєва прийшли два танкери. З дозволу і під контролем митниці в Миколаєві оливи злили, відібрали зразки для лабораторних аналізів.

28 травня лабораторія видала висновок, що декларант правильно визначив код товару. Це повністю підтверджувало митні декларації на імпорт. Була оплачена перша частина зборів до бюджету у розмірі 8 млн грн.