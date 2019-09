В Саудовской Аравии загорелся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco.

Как сообщило Министерство внутренних дел страны, завод, имеющий решающее значение для мировых поставок энергии, атаковали дроны.

На видео, снятых очевидцами, слышны выстрелы. На кадрах видно зарево от огня и дым, поднимающийся в небо.

You can hear gun fires on this video in #Buqyaq. #Saudi. pic.twitter.com/PZzW95Weyp

— Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) September 14, 2019