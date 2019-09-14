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Факти / Надзвичайні події

У Чернівцях Fiat протаранив ВАЗ – загинуло подружжя

На вулиці Героїв Майдану у Чернівцях внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло подружжя, ще двох людей госпіталізовано до лікарні.

Смертелна ДТП у Чернівцях

У Чернівцях 34-річний водій автомобіля Fiat Doblo не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковиком ВАЗ-2106.

65-річний водій ВАЗу та його 59-річна дружина загинули на місці ДТП.

Водія Fiat та його 37-річного пасажира госпіталізовано, ще одного медики оглянули на місці та відпустили додому.

Читайте: Лобове зіткнення на Київщині: внаслідок ДТП загорілась машина і померло три людини

Відкрито провадження за частиною 3 статті 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Вирішується питання про накладення арешту на автівки.

У Чернівцях Fiat протаранив ВАЗ – загинуло подружжя / 3 фотографии

До слова, раніше Факти ICTV писали про ДТП у Києві, де BMW влетів у Volkswagen і зіштовхнув два таксі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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