На вулиці Героїв Майдану у Чернівцях внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло подружжя, ще двох людей госпіталізовано до лікарні.
У Чернівцях 34-річний водій автомобіля Fiat Doblo не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковиком ВАЗ-2106.
65-річний водій ВАЗу та його 59-річна дружина загинули на місці ДТП.
Водія Fiat та його 37-річного пасажира госпіталізовано, ще одного медики оглянули на місці та відпустили додому.
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Відкрито провадження за частиною 3 статті 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Вирішується питання про накладення арешту на автівки.
До слова, раніше Факти ICTV писали про ДТП у Києві, де BMW влетів у Volkswagen і зіштовхнув два таксі.