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Факти / Надзвичайні події

У Миколаївській області 11-річна дитина знайшла батьків повішеними

У Миколаївській області на горищі власного будинку повісилося подружжя. Їх тіла виявив 11-річний син.

У Миколаївській області 11-річна дитина знайшла батьків повішеними

У селі Багачівка Миколаївській області повішеними на горищі власного будинку батьків виявив 11-річний син.

Чоловік і дружина раніше вже висловлювали намір накласти на себе руки. Напередодні суїциду вони вживали алкоголь.

В наслідку трагедії сиротами залишилися троє неповнолітніх дітей.

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У подружжя також є старший 25-річний син, який служить в українській армії.

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що на вулиці Героїв Майдану у Чернівцях внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло подружжя, ще двох людей госпіталізовано до лікарні.

Джерело: Факти

Фото: Dreamstime

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