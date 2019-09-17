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Факти / Надзвичайні події

Автопідстава у Миколаєві: дівчина стрибнула під колеса авто

У Миколаєві дівчина кинулася під колеса авто, щоб зімітувати наїзд на себе.

Автопідстава у Миколаєві: дівчина стрибнула під колеса авто

У Миколаєві камера спостереження зняла, як дівчина впала під авто, щоб зімітувати наїзд на себе.

Відео інциденту з’явилось на YouTube з підписом “Автопідстава у Миколаєві”.

На кадрах видно, що спочатку дівчина рівно йде тротуаром, однак в один момент сходить на проїжджу частину і падає на асфальт приблизно за метр від транспортного засобу.

Інцидент зафіксовано на провулку Транспортному, між Сервісним центром МВС і вулицею Морехідною.

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Чим закінчилася ситуація, не повідомляється.

Нагадаємо, у Харкові 23-річна дівчина збила на тротуарі групу людей.

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