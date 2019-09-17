У Миколаєві дівчина кинулася під колеса авто, щоб зімітувати наїзд на себе.
У Миколаєві камера спостереження зняла, як дівчина впала під авто, щоб зімітувати наїзд на себе.
Відео інциденту з’явилось на YouTube з підписом “Автопідстава у Миколаєві”.
На кадрах видно, що спочатку дівчина рівно йде тротуаром, однак в один момент сходить на проїжджу частину і падає на асфальт приблизно за метр від транспортного засобу.
Інцидент зафіксовано на провулку Транспортному, між Сервісним центром МВС і вулицею Морехідною.
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Чим закінчилася ситуація, не повідомляється.
Нагадаємо, у Харкові 23-річна дівчина збила на тротуарі групу людей.
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