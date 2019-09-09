У Чернівецькій області п’яний водій на смерть збив 8-річного хлопчика.

У селищі Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області водій у стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на 8-річну дитину. Від отриманих травм хлопчик помер на місці.

21-річний місцевий житель на Volkswagen зіткнувся з квадроциклом, яким керувала дитина. Вона раптово виїхала з прилеглої вулиці.

Очевидці стверджують, що автомобіль рухався з перевищенням допустимої швидкості.

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Відомості про аварію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 (порушення Правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

До речі, на трасі Львів-Шегині у Мостиському районі ввечері 8 вересня сталася ДТП, в якій загинули двоє людей.