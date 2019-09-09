PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Відлетів бампер і колеса: у Чернівецькій області п’яний водій збив 8-річну дитину на квадроциклі

У Чернівецькій області п’яний водій на смерть збив 8-річного хлопчика.

Відлетів бампер і колеса: у Чернівецькій області п’яний водій збив 8-річну дитину на квадроциклі

У селищі Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області водій у стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на 8-річну дитину. Від отриманих травм хлопчик помер на місці.

21-річний місцевий житель на Volkswagen зіткнувся з квадроциклом, яким керувала дитина. Вона раптово виїхала з прилеглої вулиці.

Очевидці стверджують, що автомобіль рухався з перевищенням допустимої швидкості.

Читайте: Смертельна ДТП під Києвом: Москвич розірвало на дві частини

Відомості про аварію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 (порушення Правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

До речі, на трасі Львів-Шегині у Мостиському районі ввечері 8 вересня сталася ДТП, в якій загинули двоє людей.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ДТП на Львівщині
На Львівщині водій мікроавтобуса збив на смерть подружжя пенсіонерів
Смертельна ДТП під Києвом:
Смертельна ДТП під Києвом: Москвич розірвало на дві частини
ДТП
У Запорізькій області зіткнулися авто – четверо загиблих
У Житомирській області зіткнулися два легковики – загинули четверо юнаків
У Житомирській області зіткнулися два легковики – загинули четверо юнаків
дтп
Врізався в електроопору: у Рівному чоловік помер за кермом вантажівки
На Львівщині у масштабну ДТП потрапив автобус, який віз 45 дітей – є постраждалі
На Львівщині у масштабну ДТП потрапив автобус, який віз 45 дітей – є постраждалі
ДТП на мосту Патона в Києві: зіткнулися чотири авто
ДТП на мосту Патона в Києві: зіткнулися чотири авто
ДТП
На Житомирській трасі сталася ДТП за участю шести авто
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка