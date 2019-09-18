PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві розстріляли працівників АЗС – поліція оголосила спецоперацію Сирена

У Миколаєві застрелили трьох працівників автозаправної станції. Поліція оголосила спецоперацію Сирена.

У Миколаєві розстріляли працівників АЗС – поліція оголосила спецоперацію Сирена

У Миколаєві розстріляли трьох працівників автозаправної станції.

На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Інгульського відділу поліції, слідчі, оперативники Головного управління, криміналісти, кінолог та експерти.

Читайте: Автопідстава у Миколаєві: дівчина стрибнула під колеса авто

Обставини злочину встановлюються, а в місті введена спеціальна поліцейська операція Сирена.

Відомості про інцидент внесені в ЄРДР за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

У Миколаєві розстріляли працівників АЗС – поліція оголосила спецоперацію Сирена / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у селищі міського типу Якимівка в Запорізькій області вбили заступника керівника місцевого ОТГ Дмитра Кириллова.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Розстріл Кириллова у Запорізькій області – Князєв назвав версії вбивства
Розстріл Кириллова у Запорізькій області – Князєв назвав версії вбивства
На Запоріжжі впритул розстріляли заступника голови Якимівської ОТГ Кириллова
На Запоріжжі впритул розстріляли заступника голови Якимівської ОТГ Кириллова
Автопідстава у Миколаєві: дівчина стрибнула під колеса авто
Автопідстава у Миколаєві: дівчина стрибнула під колеса авто
Унікальні розвідні мости Миколаєва потребують ремонту
Унікальні розвідні мости Миколаєва потребують ремонту
Пістолет
Бійка зі стріляниною на Волині: серед постраждалих – два копи
полиция Польши
Не захотіла з ним зустрічатися: у Польщі чоловік застрелив українку
Стрілянина в Нідерландах: загинули дві дитини та чоловік
Стрілянина в Нідерландах: загинули дві дитини та чоловік
Водії не поділили дорогу: в Києві сталася стрілянина
Водії не поділили дорогу: в Києві сталася стрілянина
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка