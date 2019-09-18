У Миколаєві застрелили трьох працівників автозаправної станції. Поліція оголосила спецоперацію Сирена.
У Миколаєві розстріляли трьох працівників автозаправної станції.
На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Інгульського відділу поліції, слідчі, оперативники Головного управління, криміналісти, кінолог та експерти.
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Обставини злочину встановлюються, а в місті введена спеціальна поліцейська операція Сирена.
Відомості про інцидент внесені в ЄРДР за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
У Миколаєві розстріляли працівників АЗС – поліція оголосила спецоперацію Сирена / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у селищі міського типу Якимівка в Запорізькій області вбили заступника керівника місцевого ОТГ Дмитра Кириллова.
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