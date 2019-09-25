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Факти / Надзвичайні події

У Києві під час пожежі згоріла жінка

У Києві сталася пожежа в п’ятиповерхівці. Внаслідок спалаху загинула жінка.

У Києві під час пожежі згоріла жінка

У Солом’янському районі Києва сталася пожежа в квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку.

Читайте: Пожежа біля метро Лісова у Києві – загорівся ліс

Коли прибули рятувальники, то приміщення було охоплено вогнем. Тоді пожежники увійшли в квартиру і приступили до ліквідації. Під час обстеження приміщень у квартирі була виявлена жінка похилого віку без свідомості. Рятувальники передали постраждалу медикам, але їм залишалося лише констатувати смерть.

Раніше Факти ICTV писали, що у промзоні за Дарницькою ТЕЦ на території автостоянки у Києві сталася пожежа.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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