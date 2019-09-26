В Одесі чоловік силою утримував двох жінок і вимагав за їх звільнення $3 тис.

В Одесі чоловік у стані алкогольного сп’яніння утримував у квартирі вагітну співмешканку та її подругу. Він погрожував їм фізичною розправою і вимагав за їх звільнення гроші. Зловмисник розмахував перед жінками телескопічною палицею і ножем.

Напередодні ввечері він повідомив приятельці подружжя, що якщо та не привезе $3 тис, то він розправиться з жінкою. Подруга у надії врегулювати конфлікт вирушила додому до полонянки. Однак на цей раз слова не спрацювали.

Як тільки жінка переступила поріг чужої квартири, опинился у пастці. Тиран закрив двері і почав погрожувати розправою тепер уже двом жінкам.

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Інформація про подію надійшла до Суворовського ОП від знайомого злочинця.

Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Дії чоловіка кваліфіковано за ч.2 ст.146 та ч.2 ст.189 КК України. Санкція статті – до семи років в’язниці.

До речі, у Рівному чоловік напав на 14-річну дівчинку, яка поверталася зі школи додому.