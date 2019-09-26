PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Погрожував ножем: в Одесі чоловік взяв у полон вагітну жінку та її подругу

В Одесі чоловік силою утримував двох жінок і вимагав за їх звільнення $3 тис.

Погрожував ножем: в Одесі чоловік взяв у полон вагітну жінку та її подругу

В Одесі чоловік у стані алкогольного сп’яніння утримував у квартирі вагітну співмешканку та її подругу. Він погрожував їм фізичною розправою і вимагав за їх звільнення гроші. Зловмисник розмахував перед жінками телескопічною палицею і ножем.

Напередодні ввечері він повідомив приятельці подружжя, що якщо та не привезе $3 тис, то він розправиться з жінкою. Подруга у надії врегулювати конфлікт вирушила додому до полонянки. Однак на цей раз слова не спрацювали.

Як тільки жінка переступила поріг чужої квартири, опинился у пастці. Тиран закрив двері і почав погрожувати розправою тепер уже двом жінкам.

Читайте: У Київській області п’яний чоловік погрожував дітям гранатою

Інформація про подію надійшла до Суворовського ОП від знайомого злочинця.

Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Дії чоловіка кваліфіковано за ч.2 ст.146 та ч.2 ст.189 КК України. Санкція статті – до семи років в’язниці.

До речі, у Рівному чоловік напав на 14-річну дівчинку, яка поверталася зі школи додому.

Джерело: Нацполіція

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Причина масового отруєння дітей в Одесі – сальмонельоз
Причина масового отруєння дітей в Одесі – сальмонельоз
В Одесі обірвалася кабіна атракціону Bomber
В Одесі обірвалася кабіна атракціону Bomber
ДТП на Одещині: кількість постраждалих зросла, рух транспорту ускладнений
ДТП на Одещині: кількість постраждалих зросла, рух транспорту ускладнений
Під Одесою переповнена маршрутка зіткнулася з бензовозом – 9 загиблих
Під Одесою переповнена маршрутка зіткнулася з бензовозом – 9 загиблих
Лікарня
В Одесі у шкільній їдальні отруїлися 53 учні
В Одесу зайшов американський десантний катамаран USNS Yuma
В Одесу зайшов американський десантний катамаран USNS Yuma
27 школярів із симптомами сальмонельозу. Отруєння в одеській школі
27 школярів із симптомами сальмонельозу. Отруєння в одеській школі
Відпочинок у Одесі: житло, пляжі, розваги
Відпочинок у Одесі: житло, пляжі, розваги
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка