У Рівному чоловік напав на 14-річну дівчинку, яка поверталася зі школи додому.

У Рівному дівчинка йшла зі школи і слухала музику в навушниках, коли з кущів вийшов чоловік і заявив, що школярка повинна піти з ним.

Після відмови він схопив підлітка і вдарив кілька разів в обличчя.

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Також він порізав руку і шию дівчинки гострим предметом, який був схожий на цвях.

На крики дитини збіглися перехожі і навіть спробували затримати нападника, але йому вдалося втекти.

Поліцейські продовжують пошуки чоловіка.

Раніше Факти ICTV писали, що у Світлогірську Полтавської області 23-річний чоловік заманив у хащі та зґвалтував шестирічну дівчинку.