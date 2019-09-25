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Факти / Надзвичайні події

Бив в обличчя і різав цвяхом: у Рівному чоловік напав на школярку

У Рівному чоловік напав на 14-річну дівчинку, яка поверталася зі школи додому.

в ровно избили школьницу

У Рівному дівчинка йшла зі школи і слухала музику в навушниках, коли з кущів вийшов чоловік і заявив, що школярка повинна піти з ним.

Після відмови він схопив підлітка і вдарив кілька разів в обличчя.

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Також він порізав руку і шию дівчинки гострим предметом, який був схожий на цвях.

На крики дитини збіглися перехожі і навіть спробували затримати нападника, але йому вдалося втекти.

Поліцейські продовжують пошуки чоловіка.

Раніше Факти ICTV писали, що у Світлогірську Полтавської області 23-річний чоловік заманив у хащі та зґвалтував шестирічну дівчинку.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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