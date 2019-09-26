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Причина масового отруєння дітей в Одесі – сальмонельоз

В Одесі причиною отруєння більш як 50 учнів у шкільній їдальні став сальмонельоз.

Причина масового отруєння дітей в Одесі – сальмонельоз

У частини дітей однієї зі шкіл Одеси, яких госпіталізували до інфекційної лікарні з отруєнням, виявили сальмонельоз.

Водночас, за словами директора департаменту освіти і науки Одеської міськради Олени Буйневич, у змивах, взятих з робочих поверхонь у шкільній їдальні, інфекції не знайдено.

– І в продуктах, які взяли на аналіз, її теж немає. Здоровими визнані співробітники харчоблоку, – наголосила вона.

Тому поки залишається єдина версія – збудник був безпосередньо в тій їжі, яку діти вживали саме в день отруєння (можливо, порушена технологія приготування, термічна обробка тощо).

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Буйневич запевняє, що у всіх співробітників є медичні книжки, а харчоблок наразі безпечний.

Проте вона визнала, що там знайшли прострочені продукти, тому договір з постачальником розірвано.

Нагадаємо, 15-19 вересня до інфекційної лікарні Одеси з харчовим отруєнням госпіталізовано 53 учні однієї зі шкіл.

Джерело: УНІАН

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