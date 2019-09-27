Внаслідок ДТП на дамбі ставка у Тернополі загинув 17-річний пасажир мотоцикла, якого зачепив автомобіль Volkswagen Tiguan.

Аварія сталася близько 15.00 на дамбі тернопільського ставу. Водій Volkswagen Tiguan, рухаючись з центру в напрямку мікрорайону Дружба та перелаштовуючись в іншу смугу, зачепив мотоцикл.

Від удару мотоцикл перекинувся, він ще майже 120 м пролетів за інерцією.

Його пасажир – 17-річний юнак – загинув на місці, а 21-річного водія без свідомості забрала швидка.

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Кермувальник іномарки, попередньо, був тверезий.

За словами очевидців, мотоцикл рухався на високій швидкості.

Правоохоронці встановлюють причини ДТП.







На дамбі у Тернополі авто зачепило мотоцикл – загинув 17-річний пасажир / 2 фотографии

Нагадаємо, у серпні на Буковині зіткнулися два мотоцикли, в результаті чого загинули дві людини.