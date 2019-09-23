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Факти / Надзвичайні події

Зіткнення на Донеччині: у ДТП постраждало 10 людей, серед них діти

На Донеччині легковик влетів у мікроавтобус, внаслідок чого постраждало 10 осіб, троє з них – діти.

Зіткнення на Донеччині: у ДТП постраждало 10 людей, серед них діти

У Донецькій області сталася аварія через недотримання ПДР.

У селі Андріївка Великоновосілківського району 53-річний водій автомобіля ГАЗ 2410 на нерегульованому перехресті не поступився дорогою автомобілю Opel Vivaro, в результаті чого сталося зіткнення.

Унаслідок ДТП травмувалося 10 людей, троє з них — діти. Шістьох постраждалих госпіталізували медики.

Зіткнення на Донеччині: у ДТП постраждало 10 людей, серед них діти / 4 фотографии

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Попередня кваліфікація події ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).

До речі, 23 вересня у Чернігові підліток за кермом легковика не впорався з керуванням на мокрій дорозі та протаранив дерево. Водій та три його пасажири загинули.

Джерело: Нацполіція

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