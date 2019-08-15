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Факти / Надзвичайні події

На Буковині лоб у лоб зіткнулися два мотоцикли – є загиблі

На Буковині зіткнулися два мотоцикли, у результаті чого загинули двоє осіб, ще один знаходиться у важкому стані.

На Буковині лоб у лоб зіткнулися два мотоцикли – є загиблі

У селі Стальнівці Чернівецької області лоб у лоб зіткнулися два мотоцикліста. У результаті ДТП від отриманих травм двоє людей загинули, ще один перебуває без свідомості у тяжкому стані в лікарні. Учасникам ДТП від 24 до 29 років.

Аварія сталася 14 серпня о 22.20.

Читайте: Відірвало півавто: на Одещині у ДТП загинуло четверо людей, троє у лікарні

Наразі працівники поліції оглядають місце ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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На Буковині лоб у лоб зіткнулися два мотоцикли – є загиблі / 2 фотографии

До речі, у Києві на мотоциклі розбився український діджей Олександр Лісогор, відомий під псевдонімом Gabber.

Джерело: Нацполіція

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