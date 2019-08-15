На Буковині зіткнулися два мотоцикли, у результаті чого загинули двоє осіб, ще один знаходиться у важкому стані.
У селі Стальнівці Чернівецької області лоб у лоб зіткнулися два мотоцикліста. У результаті ДТП від отриманих травм двоє людей загинули, ще один перебуває без свідомості у тяжкому стані в лікарні. Учасникам ДТП від 24 до 29 років.
Аварія сталася 14 серпня о 22.20.
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Наразі працівники поліції оглядають місце ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
На Буковині лоб у лоб зіткнулися два мотоцикли – є загиблі / 2 фотографии
До речі, у Києві на мотоциклі розбився український діджей Олександр Лісогор, відомий під псевдонімом Gabber.
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