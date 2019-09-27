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Факти / Надзвичайні події

На Сумщині вибухнула пекарня – є постраждалі

На Сумщині поліція з‘ясовує причини спалаху в пекарні, в результаті якого потерпіли дві працівниці підприємства.

На Сумщині вибухнула пекарня – є постраждалі

У Шостці на Сумщині у результаті вибуху до лікарні з опіками різного ступеню тяжкості госпіталізовані  дві працівниці пекарні.

Спалах газоповітряної суміші стався в той момент, коли 48-річна працівниця пекарні відкрила двері до туалетної кімнати.  Вона найбільше постраждала від опіків: лікарі діагностували у неї ураження 15% тіла, зараз потерпіла у реанімації.

Її 47-річна колега також зазнала опіків.

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Внаслідок спалаху в приміщенні пошкоджено шибки вікон, частково зруйновані міжкімнатні перегородки та туалетна кімната.

На Сумщині вибухнула пекарня – є постраждалі / 6 фотографий

За фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом вибуху відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 25 вересня в окупованому Донецьку загорівся та почав вибухати склад боєприпасів бойовиків “ДНР”.

Джерело: Нацполіція

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