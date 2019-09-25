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Факти / Надзвичайні події

У Донецьку горить і вибухає склад боєприпасів

25 вересня в окупованому Донецьку загорівся та почав вибухати склад боєприпасів бойовиків “ДНР”. Жителі зазначають, що на складі, який палає в різні боки розлітаються уламки.

У Донецьку горить і вибухає склад боєприпасів

В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів незаконних збройних формувань “ДНР”. Над містом піднявся високий стовп диму і чути вибухи.

Чорний дим від пожежі видно за багато кілометрів. Жителі довколишніх будинків пишуть, що з складу в різні боки розлітаються уламки.

– Живу на ближній вулиці від автопарку, на якій склад (200-300 метрів). Уламки долітають до помешкання, – повідомляють очевидці.

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Склад розташований в районі селищ Гірник і Грабари. Під’їзди до місця НП перекриті, а окупаційна “влада” не коментує цю подію.

 Нагадаємо, 26 вересня 2017 року на складах боєприпасів у Калинівці сталася пожежа, яка спричинила серію масштабних вибухів.

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