У Львові загинув 14-річний учень школи №29. Хлопець впав із висоти шостого поверху недобудованого будинку.

Трагедія сталася близько 18.50 на вулиці Тракт Глинянський у Львові – з недобудови впав підліток.

Поліція встановила, що 14-річний школяр впав з висоти шостого поверху недобудованого будинку, де давно не проводилися роботи.

Попри зусилля лікарів швидкої допомоги, від отриманих травм хлопчик помер дорогою до лікарні.

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Правоохоронці встановлюють обставини загибелі дитини, вирішується питання правової кваліфікації події.

Нещодавно в Солом’янському районі Києва чоловік загинув після падіння з залізничного моста.