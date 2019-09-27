PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Трагедія у Львові: 14-річний школяр впав з шостого поверху недобудови

У Львові загинув 14-річний учень школи №29. Хлопець впав із висоти шостого поверху недобудованого будинку.

Будівництво

Трагедія сталася близько 18.50 на вулиці Тракт Глинянський у Львові – з недобудови впав підліток.

Поліція встановила, що 14-річний школяр впав з висоти шостого поверху недобудованого будинку, де давно не проводилися роботи.

Попри зусилля лікарів швидкої допомоги, від отриманих травм хлопчик помер дорогою до лікарні.

Читайте: Залишили без нагляду: на Львівщині 4-річна дитина задихнулася в авто

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі дитини, вирішується питання правової кваліфікації події.

Нещодавно в Солом’янському районі Києва чоловік загинув після падіння з залізничного моста.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Залишили без нагляду: на Львівщині 4-річна дитина задихнулася в авто
Залишили без нагляду: на Львівщині 4-річна дитина задихнулася в авто
Кэти Коллинз
Дівчина-боєць ММА померла у США від аневризми головного мозку
Помер екс-президент Франції Жак Ширак
Помер екс-президент Франції Жак Ширак
У Львові будівельний кран впав на супермаркет – постраждала жінка
У Львові будівельний кран впав на супермаркет – постраждала жінка
Артурас Римкявичюс
Колишнього форварда збірної Литви знайшли мертвим
Лікарня
У Варшаві чоловік впав з 18-го поверху на голову юного українця
Урал зніс електроопору на території частини у Хмельницькому
Урал зніс електроопору на території частини у Хмельницькому – загинув військовий
Андре Эмметт
В Далласі застрелили екс-баскетболіста НБА
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка