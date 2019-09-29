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У Кривому Розі озброєний рецидивіст наїхав на поліцейського

У Саксаганському районі Кривого Рогу озброєний рецидивіст наїхав на поліцейського і врізався в дерево.

У Кривому Розі озброєний рецидивіст наїхав на поліцейського

У місті Кривий Ріг екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль за порушення правил дорожнього руху. У салоні поліція виявила пістолет та пневматичну рушницю.

На прохання заглушити двигун, водій різко почав рух та переїхав ногу поліцейському, спричинивши йому тілесні ушкодження у вигляді перелому гомілки.

Тікаючи від правоохоронців, зловмисник не впорався з керуванням, врізався в дерево та був затриманий.

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Раніше судимому порушнику загрожує кримінальна відповідальність. За нанесення тілесних ушкоджень працівнику правооохоронних органів 32-річному чоловікові загрожує п’ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, 27 вересня внаслідок ДТП у Тернополі загинув 17-річний пасажир мотоцикла, якого зачепив автомобіль Volkswagen Tiguan.

Джерело: Нацполіція

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