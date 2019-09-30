У Донецькій області поліцейські попередили вбивство чоловіка, яке замовила його 36-річна дружина через конфлікт щодо спільного майна.

У Донецькій області жінка спланувала вбивство свого 38-річного чоловіка, оскільки вони не могли поділити спільне майно, і запропонувала посереднику $30 тис. за здійснення злочину.

Її спільник вийшов на підставного вбивцю, який зголосився реалізувати план жінки.

– Слідчі та працівники СБУ організовували операцію від початку до моменту затримання обох фігурантів. Потерпілий дізнався про те, що його замовили, напередодні “вбивства”, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Підпали друга: у Черкасах брат випробував на сестрі нову гру

“Вбивство” чоловіка битою на сільській дорозі інсценували 29 вересня. Для того, аби у замовниці злочину не виникло підозр, потерпілому нанесли спеціальний грим.

Пізніше жінку і її спільника було затримано, а грошову винагороду для кілера вилучено.

Фігурантів підозрюють у здійсненні злочину за ст. 14, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство, вчинене на замовлення). Їм загрожує до 15 років ув’язнення, або довічне позбавлення волі.

До слова, в Одеській області 12-річний хлопець застрелив свого друга з мисливської рушниці.