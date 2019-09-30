PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Пропонувала $30 тис.: у Донецькій області жінка замовила вбивство свого чоловіка

У Донецькій області поліцейські попередили вбивство чоловіка, яке замовила його 36-річна дружина через конфлікт щодо спільного майна.

арешт

У Донецькій області жінка спланувала вбивство свого 38-річного чоловіка, оскільки вони не могли поділити спільне майно, і запропонувала посереднику $30 тис. за здійснення злочину.

Її спільник вийшов на підставного вбивцю, який зголосився реалізувати план жінки.

– Слідчі та працівники СБУ організовували операцію від початку до моменту затримання обох фігурантів. Потерпілий дізнався про те, що його замовили, напередодні “вбивства”, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Підпали друга: у Черкасах брат випробував на сестрі нову гру

“Вбивство” чоловіка битою на сільській дорозі інсценували 29 вересня. Для того, аби у замовниці злочину не виникло підозр, потерпілому нанесли спеціальний грим.

Пізніше жінку і її спільника було затримано, а грошову винагороду для кілера вилучено.

Фігурантів підозрюють у здійсненні злочину за ст. 14, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство, вчинене на замовлення). Їм загрожує до 15 років ув’язнення, або довічне позбавлення волі.

До слова, в Одеській області 12-річний хлопець застрелив свого друга з мисливської рушниці.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зіткнення на Донеччині: у ДТП постраждало 10 людей, серед них діти
Зіткнення на Донеччині: у ДТП постраждало 10 людей, серед них діти
ОБСЄ зафіксувала невідведені Гради на Донбасі
ОБСЄ зафіксувала невідведені Гради на Донбасі
Через 5 років: УЗ відновила рух поїздів на ділянці Маріуполь – Південнодонбаська
Через 5 років: УЗ відновила рух поїздів на ділянці Маріуполь – Південнодонбаська
Донбас. Відлуння: як гранти допомагають переселенцям відновити бізнес
Донбас. Відлуння: як гранти допомагають переселенцям відновити бізнес
Перерахунок голосів на окрузі №50 у Покровську триває: біля будівлі намети і шини
Перерахунок голосів на окрузі №50 у Покровську триває: біля будівлі намети і шини
фальсификация выборов
Залишилося вписати “переможця”: на Донеччині виявили підписані протоколи
Виглядав маму: на Донеччині з балкону випав 8-річний хлопчик
Виглядав маму: на Донеччині з балкону випав 8-річний хлопчик
ООС Донбас
Бойовики обстріляли авто з волонтерами на Донбасі, є поранені
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка