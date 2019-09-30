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Факти / Надзвичайні події

У Москві чоловік помер, вдавившись шматком сала

У Москві в своїй квартирі під час вечері помер 56-річний чоловік – він проковтнув занадто великий шматок сала і задихнувся.

У Москві чоловік помер, вдавившись шматком сала

Нещастя сталося в одній з квартир на Профспілковій вулиці в Москві, де проживала сім’я з трьох осіб – глава родини та його син із дівчиною.

Увечері 29 вересня чоловік вечеряв у темряві, тому що в кімнаті перегоріла лампочка. Світло було тільки від телевізора.

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Він поклав до рота занадто великий шматок сала і не розжував – і той застряг глибоко в горлі.

Родичі, які перебували в сусідній кімнаті, викликали швидку, коли чоловік уже хрипів та задихався.

Врятувати його не вдалося. Дихальні шляхи були повністю перекриті.

Коли сало дістали, він був уже мертвий.

Нагадаємо, рік тому в Росії дівчина ледь не загинула під час прибирання, випадково проткнувши око трояндою.

Джерело: МК

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