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Факти / Надзвичайні події

У Києві роми намагалися викрасти дитину зі школи

В Оболонському районі Києва роми намагалися вкрасти ученицю школи №232.

цигане

У Києві роми намагалися вкрасти ученицю школи №232, яка знаходиться в Оболонському районі. Дитина змогла втекти і розповісти про подію керівництву навчального закладу.

– Був такий випадок сьогодні, але дівчинка змогла вирватися і втекти, повідомила про це вчителям. Відразу ж було повідомлено керівництво, і голова районної державної адміністрації разом з поліцією спіймали групу ромів, – розповіли в прес-службі адміністрації.

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Зараз роми знаходяться в поліцейському відділку.

Інформацію про спробу викрадення підтвердили в Оболонському управлінні поліції.

– Доставили ромів до нас в райвідділ. Зараз встановлюємо причини, – розповіли в поліції.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві в районі Русанівських садів група ромів з битами напала на перехожого.

Джерело: УНН

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